Yangında ölen kardeşlerden geriye, babalar günü videosu ile kınalı fotoğraf kaldı

Çorum'un Bayat ilçesi Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışan Fatma İçuz, 11 Ağustos günü, 4 yaşındaki kızı Elif ve 8 yaşındaki oğlu Yusuf'u komşularına bırakıp işe gitti. Kümeste başlayıp 3 ahşap evi kül eden yangında 2 kardeş ile Ömer Çetin ve torunları Elif Naz (11) ile Ela Çetin (6) hayatlarını kaybetti. Acılı aileye ise birkaç fotoğraf ve video kaldı.

YUSUF'TAN BABALAR GÜNÜ MESAJI, ELİF'TEN KINALI FOTOĞRAFI KALDI

8 yaşındaki Yusuf İçuz'dan geriye babalar gününde, iş gereği Gebze'de yaşayan babası Gürkan İçuz için cep telefonu kamerasıyla çektiği video, 4 yaşındaki Elif İçuz'dan da olaydan bir gece önce ellerine yakılan kınayla çekilen fotoğrafı kaldı.

"BİZE KIZIMIN KINALARINI KOKLAMAK NASİP OLMADI"

Oğlunun son görüntülerini izleyerek, acısını dindirmeye çalışan baba Gürkan İçuz, "Kızımın bir gece önce, annesi kına yakmış ellerine. En son o akşam telefonla aramıştım; 'Baba, annem kına yakacak' diyordu kızım. Oğlum da 'Baba benim de saçıma yaksın' dedi. 'Ya oğlum, saça kına mı yakılır' dedim. Yakıştırmamıştım. Annesi de sabah erken saatte işe gittiği için komşumuz açmış kızımın kınalarını. 'Kınalı kuzum, kınalı kuzum' diyerek sevmiş, kadıncağız. Kızım, babaanne diye hitap ediyordu ona. 'Babaanne bak kınalarım ne güzel kokuyor' diyerek, koklatmış. Bize koklamak nasip olmadı" dedi.

"KADERDE BU DA VARMIŞ"

İşi gereği Gebze'de yaşadığını ifade eden baba İçuz, "Eşim de çalıştığı için komşumuz çocuklarımıza bakıyordu, sağ olsun. Allah rahmet eylesin onun da eşine, torunlarına. Yaşayan bilir bu acıyı. Allah kimseye vermesin. Bizim yuvamız dağıldı, başka yuvalar dağılmasın. Kader de bu da varmış. Gözümüzden sakınırken, kara toprağa vardık" diye konuştu.

ACISINA RAĞMEN VATANDAŞLARI UYARDI

2 evladını, memleketleri Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde toprağa veren acılı anne Fatma İçuz da yaşadığı büyük acıya rağmen tüm sağlıkçıların pandemi sürecinde gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek, "Eve gidince hemen onları parka götürüyordum. Pandemi sürecinde, vaktimizi evde geçirdik. Hiç dışarı çıkmadık, çocuklarımla. Sağlık çalışanları bu süreçte büyük özveriyle görevlerini sürdürüyor. Sağlıkçılar olarak destek istiyoruz. Halk kendini korumadıktan sonra bizi koruyamayız. Herkes kendini korusun. Bu süreci atlatacağız" dedi.