Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir aileyi evlerine gelerek silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli M.Ö., polis ekiplerinin eve çağrılmasıyla kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

N.D, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanındayken eve şüpheli M.Ö. geldi. Yanındaki iki silahla evdekileri tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, çağrılan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö'nün üzerinde tabanca bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelinin kovalamaca sırasında araziye attığı diğer tabanca da ele geçirildi.

''KENDİNİ AVUKAT OLARAK TANITTI''

Tehdit edildiği iddia edilen kadının eşi Erdal D, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar yaşadıklarını ve bu süreçte kendisini avukat olarak tanıtan M.Ö'nün, icralık dosyaları konusunda yardımcı olabileceğini belirterek eşiyle iletişime geçtiğini söyledi.

''KARIMIN ÖNÜNÜ SİLAHLA KESİP, TEHDİT EDİYOR''

Şüphelinin 25 Ağustos'tan beri eşi ve ailesini silahla tehdit ettiğini ileri süren Erdal D, mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldıklarını kaydetti. M.Ö'nün birkaç saat içinde yine silahla evlerine geldiğini iddia eden Erdal D, şöyle devam etti: Her defasında karımın önünü silahla kesip, tehdit ediyor. Dört defa silahla kapımıza dayandı. Bu sefer de iki tabancayla eşimin ve annesinin bulunduğu eve geldi. Nikahlı karıma, 'Kocanı ve çocuklarını öldüreceğim ve benim olacaksın' diye tehditlerde bulunuyor. Her defasında silahları saklamaya başardı ama bu sefer saklayamadı iki silahla yakalandı. Sadece adalet istiyorum.

"ÖLDÜRMEMİZ Mİ GEREKLİ''

"Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım" diyen Erdal D, "Adam psikopat. Benim nikahlı karımı görmüş ve 'bu kadını istiyorum' diyerek aramıza girdi. Karımın benden ayrılmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Adam şizofren mi, manyak mı, psikopat mı bilmiyorum. Dördüncü kez uzaklaştırma aldırdık. 6 saat sonra yine geri geldi. Bu şahsı içeri atacak kanun yok mu" diyerek olaya tepki gösterdi.

"ADALET, HAK İSTİYORUM''

M.Ö.'nün, eşine kendisini avukat olarak tanıttığını ileri süren Erdal D., "Ekonomik sıkıntılardan dolayı icraya giden bir evimiz var. Adam da kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş ve 'ben bu evi icradan kurtarırım' demiş. 4-5 tane silahla gezen birisi. Bu kez silahı saklayamadı. Her defasında bir yere atıyordu. Ben esnafım. Devletime güveniyorum. Adalet, hak istiyorum" ifadelerine yer verdi.