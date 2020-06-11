Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren ve yaşları 8-14 arasında değişen 3 çocuk suda kayboldu. Arama çalışmalarında kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi.

11.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:20

Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

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Patates ekimi için kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mahmut Yağmur (12), Kadir Yağmur (10) ve Mehmet Zurnacı (8) serinlemek için Kızılırmak'ın Kızılkavraz köyünden geçen bölümünden suya girdi.

SUDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çocukların ırmakta kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmak kenarında çocukların giysilerini bulan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.

ÇOCUKLARIN AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dalgıçlar suda yaptıkları aramada, 3 çocuğun cansız bedenini kayboldukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan cesetler, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin sudan çıkarılışı sırasında çocukların aileleri sinir krizi geçirdi.

KAYBOLDUĞU BELİRTİLEN YETİŞKİN POLİS MERKEZİNDE ÇIKTI

Bu arada, suda kaybolduğu belirtilen Hasan Karakuş'un (29) ise çocukların kaybolduğunu görüp korktuğu için önce ırmak kenarından uzaklaştığı, sonrasında yardım çağırmak amacıyla polis merkezine gittiği öğrenildi.

Karakuş'un hayatta olduğunu öğrenen ekipler ise çalışmayı sonlandırdı.