İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
12.10.2020 16:19 | Güncelleme: 12.10.2020 17:17
İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak taksiye bindiği takside fenalaşan 65 yaşındaki Ömer Han, hayatını kaybetti. Han'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Ömer Han (65) adlı kişi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde Ali Şahin idaresindeki ticari taksiye bindi.
TAKSİCİ SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ
Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü Şahin aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.