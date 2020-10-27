Paşinyan'ın hezimet sarhoşluğu! PKK yandaşları ile sözde zafer kutlamasında halay çekti

Azerbaycan'ı cephede yenemeyen Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu. Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor.Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Sarkisyan'ın görevden alınmasına karar verildi.

PKK YANLILARI İLE HALAYA DURDU

Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa'da PKK yanlılarıyla katıldığı Nevruz kurtlamaları sırasında halay çektiği görüntüler yayınlandı. Söz konusu görüntülerin 2019 yılında yayınlandığı ve terör örgütü PKK yanlıları ile Nevruz kutlaması sırasında çekildiği öğrenildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;