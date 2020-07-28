16 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken yanlışlıkla annesini vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk tabancayla oynarken, tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu annesini karnından vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki Y.Ç'nin oynadığı tabanca kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu anne A.G. (33) kazara karnından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.