ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet etti

Politico'nun haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Pompeo'nun davetini kabul etti. Buna göre Pompeo'nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında Mnatsakanyan'ı ağırlayacağı öne sürüldü.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME İÇİN DE GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Haberde, ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

ERMENİSTAN İKİ KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Rusya'nın önderliğinde gerçekleşen yüz yüze ve telefon görüşmelerinde iki kez ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak iki ateşkes de Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından sona ermişti.