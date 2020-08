Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım

ABD'li ünlü manken ve Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, ergenlik döneminde Utah eyaletinde kayıt olduğu yatılı okulda hem fiziksel hem de zihinsel istismara uğradığını açıkladı. Hilton, 'This is Paris' adlı belgeselde yaptığı açıklamalarda, 'Gerçeği çok uzun süre sakladım. Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' dedi.

"YAŞADIKLARIMI AİLEME ANLATMAK İSTEYİNCE BAŞIM BELAYA GİRDİ"

Hilton, okulda yaşadığı kötü günleri şu cümlelerle anlattı: "Panik atak geçiriyordum ve her gün ağlıyordum. Çok mutsuzdum. Kendimi mahkum gibi hissediyordum ve hayattan nefret ediyordum. Ailemle konuşma fırsatım gerçekten olmuyordu. Dış dünyadan soyutlanmıştık ve aileme olanları anlatmaya çalıştığımda başım o kadar belaya girdi ki tekrar söylemekten korktum. Telefonu alıp ya da yazdığım mektupları yırtarak, 'Kimse sana inanmayacak' diyorlardı. Her yerden daha kötü olacağını biliyordum."

"BANA İŞKENCE EDİYORLARDI, VURUP BOĞUYORLARDI"

"Bir okul olması gerekiyordu ancak dersler hiç de odak noktası değildi. Uyandığım andan uyuduğum ana kadar bütün gün bana bağırıyor, beni azarlıyor, sürekli işkence ediyorlardı. Orada çalışanlar korkunç şeyler söylediler. Sürekli kötü hissetmeme neden oldular ve bana zorbalık ediyorlardı. Bence onların amacı bizi ruhen parçalamaktı. Fiziksel olarak istismar ediyorlardı, vuruyorlardı ve boğuyorlardı. İtaatsizlik etmekten korkalım diye çocuklara korku aşılıyorlardı."