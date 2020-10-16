Son dakika haberleri! Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise Ben vebalı değilim yanıtı verdi
16.10.2020 13:37 | Güncelleme: 16.10.2020 13:55
Son dakika haberlerine göre Trakya'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Trakya'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.