  

Son dakika haberleri! Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise Ben vebalı değilim yanıtı verdi

16.10.2020 13:37 | Güncelleme: 16.10.2020 13:55

Son dakika haberlerine göre Trakya'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Trakya'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.