Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı
Kayseri'de kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Talas ilçesinde aynı aileden 3 kişi ise ev ve ahırlarının yıkılmasına engel olmak için av tüfeğini alıp çatıya çıktı. Polis, şahısları ikna edebilmek için iki saat uğraştı.
15.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:23
Kayseri'nin Talas ilçesinde hazine arazisi üzerine yaptıkları ev ve ahırın yıkılmasını önlemek için av tüfeğiyle çatıya çıkan aynı aileden 3 kişiyi polis, iki saat sonunda çatıdan inmeye ikna etti.
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KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI
Belediye ekipleri, Başakpınar Mahallesi'nde imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yerlerin yıkımı için çalışma başlattı. Mahallede 3 dönümlük hazine arazisine ev ve ahır yaptıkları iddia edilen aynı aileden H.Ç, M.Ç. ve D.Ç, yıkıma engel olmak için tüfekle çatıya çıkıp havaya ateş açarak, belediye ve olay yerine çağrılan polis ekiplerine direndi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belediye ekipleri yaşanan olay üzerine yıkım kararını erteledi. Polis ekiplerince yaklaşık 2 saatlik ikna çabası sonunda çatıdan indirilen 3 kişi gözaltına alındı.