Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla yemek yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağına isabet eden mermilerle yaralanan Şahin, hastaneye kaldırıldı.
24.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:53
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı.
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Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan Şahin'in yanına yaklaşarak silahıyla ateş etti.
AYAĞINDAN YARALANDI
Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı. Tahir Şahin'e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.
SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Daha sonra Şahin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.