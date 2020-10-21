  

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

21.10.2020 10:13 | Güncelleme: 21.10.2020 10:16

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"