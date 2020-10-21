Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
21.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.10.2020 10:16
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin