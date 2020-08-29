CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve başlattığı ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'le ilgili paylaşım yapan CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım da sosyal medya hesabından tepkilere yol açan paylaşımlarda bulunmuştu. Yıldırım, örgüt propagandası nedeniyle tepkilere yol açan paylaşımının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ifade vermesi için çağrıldı. Mutlu Yıldırım'ın ilerleyen saatlerde avukatıyla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade vermesi bekleniyor.

BAKAN SOYLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan, Yıldırım'ın paylaşımlarına birçok kişinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Yıldırım'ın tepkilere yol açan paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler 30 Ağustos bizim şerefimizdir.. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin "şehit" diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullanmıştı.