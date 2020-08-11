Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. Kayıp olanların sayısının da 30 veya 40 olduğu açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığını ifade etti. Kayıp olanların sayısının 30 veya 40 olduğunu belirten Hassan, yaklaşık bin 500 yaralının özel ve hassas tedavilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.
120 YARALI YOĞUN BAKIMDA
Hassan 120 yaralının hala yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 157'e yükseldiğini, yaklaşık 6 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu belirtmişti.
NE OLMUŞTU?
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.