Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı

İki ayrı noktada meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhlis Taş, arızalanan aracını yol kenarına itmek isterken o sırada bir tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ -Tunceli Karayolu Kovancılar ilçesinde bir balık evi yakınında meydana gelen olayda, H.G. idaresindeki 23 DH 266 plakalı otomobil arızalandı. Arızalanan aracı H.K ile beraberindeki Muhlis Taş iterek sağ şeride yanaştırmaya çalıştı. O sırada A.K. yönetimindeki 07 ZP 920 plakalı tır otomobile çarptı. Kazada, Muhlis Taş olay yerinde hayatını kaybetti, H.K'de yaralandı. İlk kazada hayatını kaybeden Taş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

6 KİŞİ YARALANDI

İkinci kaza ise, Elazığ-Bingöl Karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 EN 700 plakalı otomobil ile Almanya'dan Elazığ'a gelen Y.A. idaresindeki NEW MQ 16 yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki kazada olay yerine sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.