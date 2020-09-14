Gökçeada'da korkutan yangın

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

YERLEŞİM YERİNE İLERLEDİ

Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada'nın Yıldızkoy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerlerken köy sakinleri uyarıldı.

BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

Büyük oranda kontrol altına alınan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.