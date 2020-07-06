Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir

Ortalama vaka sayısının arttığı kentler arasında yer alan Gaziantep'te, vakaların artması durumunda 2020-2021 sezonunda okullar açılmayabilir.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyledi.

Şahin, programda "Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

ORTALAMA VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller arasında Gaziantep de yer alıyordu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil"