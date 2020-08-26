Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe A. ile kocası Hasan A., bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu öfkesine hakim olamayan Hasan A., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Ayşe A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Olaydan hemen sonra kaçan katil zanlısı koca Hasan A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. Kocası tarafından öldürülen talihsiz kadın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.