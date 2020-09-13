Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor

Diyarbakır'da, koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesine rağmen, kent genelinde maske takanların sayısı azaldı. Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar; kalabalıklar arasında maskesiz gezdi. Maskelerini kollarına takanların, kameraları görünce yüzlerini kapattıkları anlar görüntülere yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül günü 81 il valiliğine gönderilen genelgede mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulama sürerken, Diyarbakır'da son günlerde vaka sayılarında artış olmasına rağmen bu yasağı ihlal edenler oldu. Kentin en işlek caddeleri arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde de yürüyenlerin arasında maskesiz çok sayıda kişi görüldü. Bazı vatandaşların ise maskeleri kollarına veya çene altlarına takarak gezince, kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Yaşar Kemal Caddesi'ndeki esnaf Adem Pusat, maske kuralının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, 4 gün önce amcasını koronavirüsten kaybettiğini söyledi. Pusat, "Şu an bir amcam da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Bu, ciddi bir durumdur ve sorumluluk almak lazım. Maske ve sosyal mesafeye çok önem verilmesi gerekiyor" dedi.

"SEVDİKLERİMİZ İÇİN KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

İsmail Pusa, maske takmamanın çok yanlış bir davranış olduğunu ve insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye'de ve dünyada insan kaybı yaşıyoruz. İnsanlardan tek ricam maskeyi lütfen takalım. Bunu kendi şahsımız için olmazsa bile ailemiz ve çocuklarımız için kullanmak zorundayız. İnsan sağlığı dünyadaki en önemli şeylerden biridir. Bundan 3 gün önce çok değerli aile büyüğümüzü kaybettik. Şu an da ise biri de yoğun bakımda" diye konuştu.

POLİSLER DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet'ine bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri yaya ve motorize olarak yoğunluğun olduğu duraklarda denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları, taksi, minibüs ve otobüslerde maske kuralları ile alınan tedbirleri kontrol etti. Kent genelinde ise trafik polislerden oluşan yaya ve motorize ekiplerin ise şok uygulamalar yaparak denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.