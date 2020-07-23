Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy sert sözlerle yanıt verdi. Aksoy, "Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir." dedi.

"FRANSA TARAFSIZLIĞINI KAYBEDİYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy şu açıklamayı yaptı:

Fransa, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir.

Libya bağlamında ise Fransa'dan, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan meşru Hükümet ile bir yıldan fazla süredir başkenti ele geçirerek meşru Hükümeti devirmeye çalışan saldırgan arasında bir ayrım yapabilmesi beklenmektedir.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya'da darbecileri, Suriye'de teröristleri, Doğu Akdeniz'de ise "buranın tek sahibi benim" anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır.

Ülkemizce Doğu Akdeniz'de atılan her adım, uluslararası hukuk temelinde ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflemektedir.

Türkiye, bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve işbirliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir.

MACRON KÜSTAH TEHDİTLERDE BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le bir araya geldiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulunmuştu. Macron, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.