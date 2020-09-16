Onca uyarı ve yasağa rağmen sokak ortasında düzenlenen eğlencede korona kuralları hiçe sayıldı

Büyükçekmece'de, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sokakta nişan eğlencesi düzenlediler. Ne maske ne de sosyal mesafenin gözetildiği eğlence cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgınında yeni vakalarda yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Tüm alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak Büyükçekmece'de bir ara sokakta nişan eğlencesi düzenledi. Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

BAZI VATANDAŞLARIN MASKESİZ OLUŞU DİKKAT ÇEKTİ

Bazı vatandaşların da maskesiz olduğu görüldü. Kuralların hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.