Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Beyrut'taki şiddetli patlamada ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti.

"ORTAK BAĞIŞ YÖNETİMİNE KARŞI DEĞİLİZ"

Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

300 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlama nedeniyle 300 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Abbud, patlamadan kaynaklanan hasarın kentin neredeyse yarısını etkilediğini belirterek, "Beyrut'taki yıkımın maliyetinin 3 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor" dedi.Vali Abbud, patlama sonucu yüz binlerce kişinin en az 2 ay boyunca evine dönmeyeceğini bildirdi.

AFRİKA'YA GÖNDERİLMEK ÜZEREYKEN İNFİLAK ETTİ

Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmişti. Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi. Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir, "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk" dedi.

EKONOMİYE CİDDİ DARBE VURDU

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti. Abbud, "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." ifadesini kullandı.

6 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.