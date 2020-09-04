Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde vakaların arttığını belirterek, "Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var" dedi.

Bakan Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelenek ve göreneklerden ötürü sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyma konusunda sorunlar yaşandığını belirten Bakan Koca, bu durumun vaka sayılarına yansıdığını ifade etti.

Koca, "Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var" dedi.