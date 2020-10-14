Son Dakika: AYM'nin Işıklar yanıyor toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı
Son dakika: Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını değerlendirmek üzere toplanan Anayasa Mahkemesi'nin 3,5 saatlik görüşmesi sona erdi. Toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı. Öte yandan bazı üyeler "Işıklar yanıyor" paylaşımı gündem olan Engin Yıdırım'ın Twitter hesabını kapatması yönünde telkinde bulundular.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karını yok sayması tartışmalara neden olurken, AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından kurumun gece çekilen fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' paylaşımı yaptı.
Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren paylaşımına hükümet kanadından peş peşe sert tepkiler gelirken, Anayasa Mahkemesi de hem Enis Berberoğlu kararını hem de Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı paylaşımını ele aldı.
TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI
Anayasa Mahkemesi'nin toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda herhangi bir karar alınmadı ancak bazı üyeler Engin Yıdırım'ın Twitter hesabını kapatması yönünde telkinde bulundular. Yıldırım hakkında inceleme başlatılması hususu tartışıldı ancak herhangi bir karar çıkmadı.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaşıp "Işıklar yanıyor" notunu yazmıştı. Yıldırım'ın bu paylaşımında yer alan ifade, siyaset dünyasında olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılması sebebiyle darbe iması olarak yorumlandı. Bunun üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çok sayıda isim tepkisini paylaşmıştı.