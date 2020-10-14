Son Dakika: AYM'nin Işıklar yanıyor toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karını yok sayması tartışmalara neden olurken, AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından kurumun gece çekilen fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' paylaşımı yaptı.

Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren paylaşımına hükümet kanadından peş peşe sert tepkiler gelirken, Anayasa Mahkemesi de hem Enis Berberoğlu kararını hem de Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı paylaşımını ele aldı.

TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI

Anayasa Mahkemesi'nin toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda herhangi bir karar alınmadı ancak bazı üyeler Engin Yıdırım'ın Twitter hesabını kapatması yönünde telkinde bulundular. Yıldırım hakkında inceleme başlatılması hususu tartışıldı ancak herhangi bir karar çıkmadı.