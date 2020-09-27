Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin
27.09.2020 23:03 | Güncelleme: 27.09.2020 23:18
Son dakika: ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu. Benzer çağrılar Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Almanya ve İran'dan da gelmişti.
Ermenistan'ın sabaha karşı Azerbaycan sınır hattını ve sivilleri hedef almasının ardından iki ülke arasında başlayan çatışmalarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sağduyu çağrısı geldi.