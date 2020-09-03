Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu bugün oynanan maçlarla başladı. B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takım, ilk maçında Macaristan ile kozlarını paylaştı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Macaristan ilk yarıda etkili bir performans çıkardı. Deplasman ekibinin ilk 45 dakikada 2 şutu direkten dönerken soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi. İkinci yarıda da kalemize ataklarını sürdüren Macaristan, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı frikik golüyle öne geçti ve skoru da belirledi. Macarlar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MERT HAKAN İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, kariyerinde ilk kez milli davet aldı ve sahaya 11'de çıktı.

RUSYA KAZANDI

B Ligi 3. Grup'ta oynanan bir diğer maçta Rusya, Türkiye'nin 6 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Sırbistan'ı iç sahada 3-1 mağlup etti.