Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

Son dakika: Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk maçta Macaristan ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0 kaybederek organizasyona mağlubiyetle başladı.

03.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:49

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu bugün oynanan maçlarla başladı. B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takım, ilk maçında Macaristan ile kozlarını paylaştı.

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Macaristan ilk yarıda etkili bir performans çıkardı. Deplasman ekibinin ilk 45 dakikada 2 şutu direkten dönerken soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi. İkinci yarıda da kalemize ataklarını sürdüren Macaristan, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı frikik golüyle öne geçti ve skoru da belirledi. Macarlar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MERT HAKAN İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, kariyerinde ilk kez milli davet aldı ve sahaya 11'de çıktı.

RUSYA KAZANDI

B Ligi 3. Grup'ta oynanan bir diğer maçta Rusya, Türkiye'nin 6 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Sırbistan'ı iç sahada 3-1 mağlup etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler