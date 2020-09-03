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Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

Son dakika: Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk maçta Macaristan ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0 kaybederek organizasyona mağlubiyetle başladı.

03.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:49

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu bugün oynanan maçlarla başladı. B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takım, ilk maçında Macaristan ile kozlarını paylaştı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Macaristan ilk yarıda etkili bir performans çıkardı. Deplasman ekibinin ilk 45 dakikada 2 şutu direkten dönerken soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi. İkinci yarıda da kalemize ataklarını sürdüren Macaristan, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı frikik golüyle öne geçti ve skoru da belirledi. Macarlar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MERT HAKAN İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, kariyerinde ilk kez milli davet aldı ve sahaya 11'de çıktı.

RUSYA KAZANDI

B Ligi 3. Grup'ta oynanan bir diğer maçta Rusya, Türkiye'nin 6 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Sırbistan'ı iç sahada 3-1 mağlup etti.

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Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu
Haber Yorumları (2)
HAKKIKAT: MILLI HEZIMET OLDUK BU GIDISLE BU DOGRULAMADI GITTI MILLILERIMIZ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DRACHEN 1: Burak ve Yusuf''un bu takımda işi yok.
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