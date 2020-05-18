Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, 11 Mart günü de Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Akciğer enfeksiyonlarına yol açarak solunum yetmezliğine bağlı ölümlere sebep olan virüsle mücadele kapsamında yetkililer tedbirler almaya devam ediyor. Alınan tedbirlerden biri de sokağa çıkma yasakları. Son olarak 16 Mayıs Cumartesi gününü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'yla birleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirdi.

DEVLET BİNASI ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

Sokağa çıkma yasağının getirildiği kentlerden biri olan İstanbul'da bugün kaydedilen görüntüler dikkat çekti. İşe gitmek için evinden çıkan bir sağlık çalışanının Haberler.com ulaştırdığı görüntülerde Sancaktepe Kaymakamlık binası önünde toplanan kalabalığın caddeye doğru uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. Görüntüleri kaydeden sağlık çalışanı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.