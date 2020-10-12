Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi

Şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 56 yaşındaki Özen'in geçtiğimiz şubat ayında baba oldu. Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

8 AYLIK BEBEĞİ 7. AMELİYATINI OLACAK

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. Dün Dünya Kızlar Günü'nde sosyal medya hesabından kızı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerinden dua istedi. Özen, paylaşımında, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Ünlü şarkıcının paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, geçmiş olsun dileklerini iletirken minik Neva için dua ettikleri söyledi.