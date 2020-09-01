Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo

Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25) sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20) suç aleti tabancayla polise teslim olurken, Aygün'ün ölümünden birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yürek burktu. Genç pehlivandan geriye, aracında dinlediği "Demedim mi Merdo vururlar seni" şarkısını videoya alıp paylaştığı anlar kaldı.

2 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.