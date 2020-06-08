Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde evlerinin havuzunda sarmaş dolaş görüntülenen 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ve 47 yaşındaki Cem Yılmaz çifti, sarmaş dolaş pozlarını paylaştı. Özel hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, ilk kez bir sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfieyi paylaştı. Güzel oyuncunun siyah kalp koyarak paylaştığı fotoğrafa ilk yorum Demet Akalın ve Ezgi Mola'dan geldi.

HAVUZ POZLARININ KALDIRILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da magazinciler tarafından görüntülendi. İkilinin havuzdaki samimi halleri dikkat çekerken, Cem Yılmaz çekimi yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu. Fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılması için mahkemeye başvuran ünlü komedyenin erişim engeli talebi reddedildi.