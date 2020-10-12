Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

Sardes veya Sardis olarak adlandırılan Sardes Antik Kenti, ülkemizde bulunan antik kentlerden biridir.

SARDES ANTİK KENTİ TARİHİ

Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan Sardes Antik Kenti'nden çıkarılan mimari yapılar arasında Sinagog ve Gymnasion yer almaktadır. Sinagog, M.S. üçüncü yüzyılda inşa edilmiştir.

Gymnasion ise Sinagog'un yanında bulunmaktadır. Sinagog ile kuzey kısımda birleşir ve buraya Gymnasion'un Palaestra'sı denmektedir yani Güneş Okulu.

Gymnasion'un süslü doğu cephesinin M.S. üçüncü yüzyılın başında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu iki yapının kenarı boyunca uzanan kemerli dükkanlar Bizans Dönemi'ne kadar tarihlenmektedir.

Gymnasion'un karşısında "Bronzlu Ev" olarak adlandırılan büyük bir yapı yer almaktadır. Bu yapı, Tmolos (Bozdağ) Dağı'nın sırtları ile eski Lidya merkezinin arasında olup antik çağın en göz alıcı yapılarından biridir.

SARDİS ANTİK KENTİ NEREDE?

Sardis Antik Kenti, Manisa'da yer almaktadır.

SARDES ANTİK KENTİ GİRİŞ SAATLERİ

Sardes Antik Kenti Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 08:00-19:00

Sardes Antik Kenti Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 08:00-17:00

Sardes Antik Kenti Tatil Günleri: Her gün ziyaret edilebilir.

SARDES ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?

Salihli'den hareket edenlerin izleyeceği yol: Salihli-Sart-Sart içinden geçen asfalt yolun sağında ve solunda harabeleri görebilirsiniz. Yolun sağ tarafında Sardes Antik Kenti,yolun sol tarafında Artemis Tapınağı vardır.

İzmir'den hareket edenlerin izleyeceği yol: İzmir-Turgutlu-Ahmetli-Sart-Sart içinden geçen asfalt yolun sağında ve solunda harabeleri görebilirsiniz.Yolun sol tarafında Sardes Antik Kenti,yolun sağ tarafında Artemis Tapınağı vardır.

TÜRKİYE'DE BULUNAN ANTİK KENTLER