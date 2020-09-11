Asya Kaplanı olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi

Tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır "Asya Kaplanı" diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

İLAÇLAMA YAPILMADIĞINI İDDİA ETTİLER

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde 'Asya Kaplanı' diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor. Tatil için Kırkpınar'a gelen vatandaşlar bir buçuk ay içerisinde bu durumdan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını iddia etti. Sivrisineğin ısırdığı ve daha sonrasında kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.