10 yaşındaki Hüseyin'den 4 gündür haber alınamıyor! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 4 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamadı.

"YEĞENİM KAÇIRILDI MI, KAÇTI MI BİLMİYORUZ"

Amca İbrahim Alpak, AA muhabirine, eve dönmeyen yeğeninden haber alamadıklarını söyledi. Babanın İzmir'de, kendisinin de Eskişehir'de çalıştığını, olayı duyar duymaz hemen Şanlıurfa'ya geldiklerini anlatan Alpak, yeğenine ne olduğunu bilmediklerini ifade etti. Alpak, çok endişeli olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeğenim kaçırıldı mı, kaçtı mı, bilmiyoruz. Ailesiyle bir sorunu yok. Saat 11.00 gibi evden çıkmış bir daha da haber alamadık. Komşular çıktığını görmüş ama nereye gittiğini gören duyan yok. 4 gündür çevredeki tüm kameralara, parklara, akrabalara baktık ama izine rastlamadık. Bizi duyuyorsa veya birileri götürmüşse bize haber versin lütfen. Fakir bir aileyiz, durumumuz iyi değil. Ne düşmanımız var ne de şüphelendiğimiz birileri. Ailesi, akrabaları, kardeşleri perişan halde. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Evden çıkar, parka gider, bir saat kalır dönerdi."

BABAANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Babaanne Huriye Alpak ise torunun kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hüseyin'in kaybolmasına yüreğinin dayanmadığını aktaran Alpak, çalan her telefonda torunundan haber gelecek diye heyecanlandıklarını anlattı. Torununa yeniden sarılmak istediğini ve gelecek güzel haberleri beklediğini vurgulayan Alpak, duyarlı tüm vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmasını istedi.