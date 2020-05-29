Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Şanlıurfa Siverek ilçesinde, dalgın sürücünün fark etmeden çarptığı 2 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücünün bir anlık dalgınlığı 2 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu. Park halindeyken çalıştırdığı aracıyla gaza basan sürücü, farkında olmadan Mustafa Sonka (2) isimli çocuğa çarptı. Minik Mustafa'nın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
FARK ETMEDEN KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI
Kaza, dün, Siverek'in Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Nusret Sunkar, park halindeki 34 BM 5025 plakalı hafif ticari aracını çalıştırıp hareket ettiği sırada, sokakta oynayan Mustafa Sonka önüne çıktı. Fark etmeyerek yola devam eden Sunkar, küçük çocuğa çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sürücü, çevredekilerin uyarısıyla çocuğa çarptığını anlayıp araçtan indi. Ağır yaralanan minik Mustafa'yı aracına bindiren Sunkar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Sonka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Acı haberi alan Sonka ailesi, hastaneye akın edipuzun süre gözyaşı döktü. Polis, hastanede güvenlik önlemi alırken, sürücü Nusret Sunkar da gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan kaza anı, mahalledeki evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun park halindeki aracın çevresinde oynadığı, sürücünün de hareket ettirdiği araçla çocuğa çarptığı anlar yer aldı.