Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Samsun'un Terme ilçesinde bir çöp konteyneri etrafındaki atık kitaplar vatandaşların dikkatini çekti. Kitapları dikkatlice inceleyen vatandaşlar içinde Kur'an'ı Kerim ve çeşitli dini kitapların yer aldığını fark edince kitapları çöpten toplamaya başladı.

KİMİN ATTIĞI BİLİNMİYOR

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöpe atılan Kur'an, fıkıh, hadis, meal ve ilmihal gibi çeşitli dini kitapların yanı sıra temel sağlık eğitimine dair ciltlerde vatandaşlar tarafından toplandı. Durumu belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar, dini kitapları yetkililere teslim ettiler.