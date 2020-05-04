Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş eğilimi devam ederken, hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısı da azalmaya başladı. Şu anda sadece hastanelere başvuran ve pozitif vakaların temaslılarına test yapılıyor.

Uzmanlar ise, günlük test sayısının 40 binin altına düşmemesi gerektiğini, bu nedenle test kriterlerinin yenilenmesi ve belli gruplara, başvuru olmasa dahi test yapılmasını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen günlerde yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte yaptıkları çalışmada, virüsün toplumdaki yaygınlığını ölçtüklerini söylemişti. Bu sonuçlardan yola çıkarak yeni tedbirlerin gündeme getirilebileceğini belirten Koca "İş yerleriyle ilgili OSB'ler dahil olmak üzere bir takım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz, hatta Gebze'de kurduk. Bunun da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Birçok sektöre test yapılabilirliğini sağlayarak normalleşmeye geçelim istiyoruz" demişti.

KRİTER DEĞİŞİYOR: BELİRTİ GÖSTERMEYEN VİRÜS TAŞIYICILARINI TESPİT İÇİN ÇALIŞMA

Koca'nın gündeme getirdiği araştırma sonuçlarının gelecek hafta ortaya çıkacağı belirtiliyor.

TÜİK ile birlikte yürütülen çalışmalarda bir ilde hangi bölgede, toplumun hangi kesimlerinde, hangi yaş gruplarında virüs yükü riski bulunduğu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı, bu sonuçlardan yola çıkarak, gelecek günlerde yeni kriterler belirleyerek test çemberini genişletmeyi planlıyor. Hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısının azaldığına dikkat çekilirken, Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki süreçte elindeki test kapasitesini sadece hastaneye başvuranlara değil, hiçbir belirti göstermeyen virüs taşıyıcılarını tespit edebilmek için de kullanacak.

Gebze'de kurulan günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvarla birlikte Türkiye'deki laboratuvar sayısının 120, günlük test kapasitesinin de 60 bine ulaştığı belirtiliyor.

Bilim Kurulu toplantılarında da gündeme gelen yeni çalışma ile hiçbir belirtisi olmayan, yaklaşık yüzde 30 oranındaki virüs taşıyıcısının tespit edilmesi hedefleniyor. Ramazan Bayramı'na kadar geçecek süreçte öncelikle OSB'ler, küçük sanayi siteleri, küçük işletmeler, lokanta ve kafelerde çalışanlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve risk grubunda bulunanlara başvuru olmaksızın test yapılabileceği belirtiliyor. Haziran başında başlatılması planlanan iç turizm sezonu nedeniyle turistik işletmelerde çalışanlara test zorunluluğu getirilecek.

"YETERİNCE TEST VAR"

Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde "Şu anda yapılan testler hasta yakalamaya yönelik kriterler. Önümüzdeki süreçte kriterler genişletilerek virüs taşıyanları yakalamaya yönelik stratejiye geçilmesi daha doğru olur. Elimizde yeterince test kapasitesi var. Vatandaşların hastanelere gelmesini beklemeden, mobil olarak belli bölgelerde rastgele testler yapılabilir" görüşü dile getirildi.