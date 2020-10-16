Sağdan git sağlam git sloganını yanlış anlamış
16.10.2020 10:02 | Güncelleme: 16.10.2020 10:27
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından gitmesi görenleri şaşırttı Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından giderek kazaya davetiye çıkarması görenleri...
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış
Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından gitmesi görenleri şaşırttı