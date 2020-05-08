Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken ülkeler de ekipman haricinde birbirlerine moral desteği de veriyor. Rusya'dan da Türkiye'ye bu yönde bir destek geldi.

"KAHRAMAN TÜRK MİLLETİNE SAYGIYLA VE SEVGİYLE"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter sayfasından yayınlanan mesajda "Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin Kovid19 mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı. Video, "Kahraman Türk Milletine saygıyla ve sevgiyle" notuyla paylaşıldı" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE DEFALARCA KONSER VERDİLER

Dünyanın sayılı askeri korolarından Rus Kızıl Ordu Korosu, geçtiğimiz yıllarda TSK Mehteran Bölüğü'yle birlikte çok sayıda konser verdi.