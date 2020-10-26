Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Açık oturum programlarına konuk olarak katılan Ersin Kalaycıoğlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ersin Kalaycıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler sizlerle...
Habertürk kanallarında Teketek programına katılan Ersin Kalaycıoğlu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi, aslen nereli, burcu ne?
PROF. DR. ERSİN KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Ersin Kalaycıoğlu 13 Haziran 1951 doğumlu, Türk siyaset bilimci ve profesör.
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu doğum tarihi : 13 Haziran 1951
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında : 69 yaşında
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu mesleği ne : Siyaset bilimci, Profesör
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu aslen nereli : İstanbul doğumlu
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu medeni hali : Evli, iki çocuklu
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu burcu nedir : İkizler
1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kalaycıoğlu, ABD'de Iowa Üniversitesinde siyaset bilimi bölümüne devam ederek 1975'te yüksek lisans, 1977'de de doktora programını tamamlamıştır. 1984 – 2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapmasının ardından 2002-2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2004-2007 yılları arasında ise Işık Üniversitesi'nin rektörlüğü görevini yürüttü. Kalaycıoğlu'nun uzmanlık alanı karşılaştırmalı siyasettir.