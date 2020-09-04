Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu

Ateş Kara, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aktör, Dwayne Johnson, Mart'tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı. Ancak haftasonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarındankendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını bugün açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirterek yaşadığı zor günleri anlatmıştı.

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullanmıştı.