Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs salgınına yakalanan ünlü aktör Dwayne Johnson'ı örnek göstererek, her an maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateş Kara, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aktör, Dwayne Johnson, Mart'tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı. Ancak haftasonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarındankendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını bugün açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe." ifadelerini kullandı.