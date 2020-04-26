Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı

Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Ortahisar Belediyesi Çalışanı Galip Aydın, bugün öğle saatlerinde site sakinlerinden Ramazan pidesi isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi.

POLİSLER, TERS KELEPÇE TAKTI

Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu. Üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kimliğinin evde olduğunu söylemesine rağmen Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi. Ancak yunus timinde görevli 3 polis Galip Aydın'ın yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı.

TRABZON VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI

Bu duruma site sakinleri de tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı.