Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu

Muğla'da üniversite okuyan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 5 gündür haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan ailesinin telefonla ulaşamaması sonrası arama çalışmalarının başlatıldığı Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan eski sevgili Cemal Metin Avcı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Genç kızın Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen babası ve ağabeyi konuştu.

"SESSİZ SEDASIZ KIZIMI GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

Pınar Gültekin'in cenazesini bekleyen acılı baba Sıddık Gültekin, "Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum. Bütün Türkiye'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane katil canavarca, adice vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi yapacağız, acaba kızınız mı değil mi? 15 gün sonra cenazeyi alırsınız.' Ne zaman çıkacağı belli değil. Yakınlarımızın hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam" dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin

"BAYILDIĞINI GÖRÜNCE KARDEŞİMİ BOĞARAK ÖLDÜRÜYOR"

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu:

"Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu'nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır."

Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin

"KURBAN BAYRAMI'NDA EVİNDE OLACAKTI"

Kız kardeşinin karıncaya bile zarar vermediğini anlatan ağabey Vedat Gültekin, "Buraya üniversite okumaya gelmiş. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti. Biz burada mağdur durumdayız, bir an önce cenazemizin verilip, memleketimize gömmeye gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Pınar Gültekin'in ailesi ve yakınlarının Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü önündeki bekleyişi sürüyor.