Patlamayla kana bulanan Beyrut'ta imza kampanyası: 'Lübnan, Fransız mandası altına girsin'

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kana bulayan patlama sonrasında bölgeye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkta heyecan uyandırdı. Destek ziyaretinin ardından ülkede bir 'Lübnan gelecek 10 sene Fransız mandası altına girsin' konulu imza kampanyası başlatıldı.

Dün öğleden sonra toplu imza sayfası olan Avaaz'da başlatılan kampanyaya şu an dek 60 binden fazla kişi katıldı.

"AMAÇ, TEMİZ VE KALICI BİR YÖNETİM KURMAK"

Kampanya dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Lübnanlı yetkililer, ülkeyi güven altında tutma ve yönetme konusunda yetersiz olduklarını açık bir şekilde gösterdiler.Bu başarısız sistemle, yolsuzlukla, terörizm ve milislerle ülke ölümün kenarına geldi. Temiz ve kalıcı bir yönetim kurmak amacıyla Lübnan'ın yeniden Fransa mandası altına girmesi gerektiğine inanıyoruz."

İMZA KAMPANYASINA AĞIR ELEŞTİRİLER

Kampanyaya imza atanların sayısı her geçen dakika artarken bazı Lübnanlılar ise böyle bir adımın doğru olmayacağını vurgulayarak, imza kampanyasını reddetti. İmza kampanyasını eleştiren Lübnanlılar önümüzdeki 10 yıl boyunca Lübnan'ı Fransız himayesine vermenin vatan hainliği olacağını dile getirdi. Bazı Lübnanlılar ise ülkenin hiçbir zaman bağımsız olmadığını savundu.

Lübnan'ı ziyaret ederek halka desteğini sunan Macron, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arapça "Lübnan'ı seviyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Lübnan, 1920-1945 yılları arasında Fransa tarafından yönetilmişti.

135 ÖLÜ, 5 BİN KİŞİ YARALI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.