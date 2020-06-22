Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

5 sene önce Bodrum Masalı dizisiyle adını duyuran ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Serel Yereli, yine gündem oldu. Londra'da yaşayan Serel Yereli, dün Hammersmith'te arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

Bir ara sıcaktan bunalan ünlü isim, bluzunu çıkartarak içine giydiği bikinisiyle güneşlendi. Her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Serel Yereli'nin cüretkar pozları...