Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı
14.10.2020 04:39 | Güncelleme: 14.10.2020 09:39
İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.
İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı.
POLİS EKİPLERİ KURTARDI
Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.