Sevgili takibi kanlı bitti! Ne olduğunu anlamadan üzerine kurşun yağan genç şans eseri kurtuldu

Adana'da Haydar O. (22), kız arkadaşının bindiği otomobilin sürücüsü Adnan G. (19) tarafından çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Yaralanan Haydar O. tedaviye alınırken, gözaltına alınan Adnan G. ise tutuklandı.

KIZ ARKADAŞINI GÖRÜNCE TAKİP ETTİ

Olay, 18 Eylül'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar O., cadde üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kız arkadaşı B.H.D'yi bir otomobile binerken görüp, peşine düştü. Otomobil sürücüsü Adnan G, takip edildiğini anlayıp aracını yol kenarına çekip durdurdu.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Adnan G., otomobilin yanına gelen Haydar O.'ya, "Beni neden takip ediyorsun?" diye sorunca, ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adnan G., belinden çıkardığı tabancayla Haydar O.'ya ateş açtı. Haydar O. yere yığılırken, Adnan G. otomobiliyle kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Haydar O, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasından Adnan G'yi tespit etti. Adnan G., saklandığı evde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haydar O'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.