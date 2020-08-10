Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir

Koronada normalleşme planı ile milyonlarca veli ve öğrenci 31 Ağustos'ta okulların nasıl açılacağını merak ediyor. Okullarla ilgili planlara göre her il için okulların açılış tarihi farklı olabileceği konuşulurken, özel okullar ile ilgili bir heyetin önümüzdeki salı günü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) bir toplantıya katılacağı öğrenildi. Öte yandan vaka artışı yüksek olan Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da okulların eğitim/öğretime açılmaması gündemde...

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos'ta açılışıyla ilgili genelge gönderilse de koronavirüsün seyrine göre esnek hareket edilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları işaret ediliyor.

İL VE İLÇELERDE FARKLI TAKVİMLER UYGULANABİLİR

Ankara'dan edinilen bilgilere göre; okulların açılışı için özel okullarda 15-17 Ağustos'ta, devlet okullarında 31 Ağustos tarihi tüm Türkiye için bir açılış günü olarak beklenilmemeli. Okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Yetki konusunda tüm yetki yaklaşık 2 ay önce illerde valiliklere ve sağlık kurullarına verildi.

ÖZEL OKULLARDAN HEYET ANKARA'DA TOPLANTIYA KATILACAK

Özel okulların 15-17 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açılması beklenilse de edinilen bilgiye göre özel okullardan bir heyet önümüzdeki salı günü Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okulların durumu da burada netleşecek. Özel okul sahiplerinin mutlaka açılması gibi bir ısrarı olmayacağı, çocukların sağlığını koruma koşullarına sahip olmayanlara izin verilmemesi de isteneceği bildirildi.

5 İLİMİZDE AÇILMAYABİLİR

Vaka artışı yüksek iller; Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da özel ve devlet okullarının fiili olarak eğitim/öğretime açılmaması ağır basıyor. Ancak İstanbul'un kapsam dışı olması sadece özel okullarda açılışın ay sonuna kadar ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son kararı MEB'in vermesinin talep edileceği öğrenildi.Okulların açılışında 2020/2021 eğitim-öğretim yılında pandemi koşulları nedeniyle aynı anda milyonlarca öğrencinin sokaklara çıkarılması gibi bir durum beklenmiyor.

MEB 4 SENARYO GELİŞTİRDİ

Pandemi koşullarına uygun olarak MEB, şu 4 senaryoyu geliştirdi:

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.