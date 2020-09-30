New York Times: ABD'nin Girit'teki üsse savaş gemisi gönderme kararı Türkiye'den duyduğu...

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yunanistan ile Girit adasındaki ortak üsse büyük bir savaş gemisi göndereceğini yazdı. Gazeteye göre bu adım, Türkiye ile artan rahatsızlığın göstergesi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Üst düzey bir Amerikalı diplomatı kaynak gösteren haberde, "Hershel 'Woody' Williams" adlı geminin, Türkiye'den 600 mil uzakta, Girit adasının kuzeybatı sahilindeki Suda Körfezi'nde konuşlandırılacağı belirtildi.

Lara Jakes imzalı haberde, bu adımın, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile sorun yaşayan Yunanistan'a sembolik destek ve bölgede doğal gaz arama çalışmaları yapan Türkiye'nin bu faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığın göstergesi olarak yorumlanabileceğini ifade ediyor.

Ancak deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılan geminin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tırmanması halinde müdahale edecek türden olmadığı vurgulanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde Türkiye ile anlaşmazlık ve sorunun nasıl çözüleceği konusunun temel gündem olduğu ve ikilinin Suda Körfezi'ne ziyaret düzenlediği belirtiliyor.

Miçotakis'in Türkiye'yi Akdeniz ve Ege'de yayılmacı strateji izlemek ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığı ifade ediliyor.

ABD'nin İncirlik'te ki 'taktik nükleer silahları'

Trump yönetiminin, Suriye'de Şii milislere ve İran destekli diğer girişimlere karşı Türkiye ile ittifaka önem verdiği belirtilen yazıda, ABD'nin İncirlik'teki hava üssünde taktik nükleer silahlar depoladığı vurgulanıyor.

Trump yönetiminin aynı zamanda "Türkiye'nin bazı saldırganlıklarını frenleme çabası gösterdiğini" belirten yazı şöyle devam ediyor:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik sınır ihlali, Ankara'nın terörist örgüt olarak gördüğü Kürt savaşçıların kontrolü altındaki bölgelere asker göndermesi, IŞİD'i püskürten temel güce yönelik tehdit oluşturdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan vatandaşlarını gözaltına aldı, giderek artan bir otoriterlikle ülkeyi yönetti ve ABD'nin terörist olarak nitelediği Filistinli milislere ev sahipliği yaptı."

Pompeo: Yunanistan ile Türkiye arasında diyaloğu destekliyoruz

ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkta resmen arabuluculuk yapmadığı, bu görevin belirtilen yazıda, Miçotakis ile görüşmesinin ardından Pompeo'nun yaptığı şu açıklamaya yer verildi:

"NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye arasında diyaloğu destekliyor ve bu sorunların tartışılmasına bir an önce başlanmasını teşvik ediyoruz."

NATO'nun arabuluculuk çabalarında ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, Doğu Akdeniz'in gelişmesinin "işbirliğini ilerletmesi ve enerji güvenliği ve tüm bölgenin ekonomik refahı için temel oluşturması gerektiğini" söyledi.

Pompeo'nun Eylül ayında Kıbrıs'ı da ziyaret ettiğini hatırlatan yazı, Miçotakis'in, Pompeo'nun ziyareti sırasında "Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki saldırganlığını anlama şansı bulduğu" ve Salı günkü görüşmenin ardından Yunanistan ve ABD'nin bu konuda "tamamen aynı safta yer aldığına inandığına" dair sözlerine yer veriyor.